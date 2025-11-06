BLACKPINK回歸從11月、12月又延到明年1月！YG回應「專輯準備進入最後階段」，網：肯定也不是1月吧！

BLACKPINK的回歸又又又推遲了，看來還是直接等YG的公告吧！

今日（6日）有韓媒報導，BLACKPINK 將之前傳出的年內回歸延期到明年1月，在提高新曲完成度的同時，考慮到明年的世界巡演日程而做出的決定。對此，YG娛樂回應：「專輯正處於提高音樂完成度的最後階段，準備工作完成後，會通過正式宣傳活動給大家傳達好消息。」



對於 BLACKPINK 的回歸，目前已經出現11月、12月、明年1月等多種預測，因此也讓網友紛紛表示：「到底是哪一年」、「梁鉉錫之前還說希望最遲在11月 哈哈」、「又延期了啊」、「YG可以給一個準確的時間嗎」、「推遲了幾個月啊」、「但是YG說1月的話，那應該是2月了」、「第一次看到工作不好卻能順利運轉的公司」、「肯定也不是1月吧」

如果 BLACKPINK 在明年1月攜新專輯回歸，這將是2022年正規2輯《BORN PINK》後時隔4年的專輯，因此具體回歸時間更加受到關注。目前，她們正在展開「DEADLINE」巡迴演唱會，今年7月以高陽爲起點，目前結束北美和歐洲體育場巡演，並於上月18日以台灣高雄爲起點開始亞洲巡演。



