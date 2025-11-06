「動作戲之神」池昌旭回來了！Disney+《操控遊戲》慘成階下囚　網見這幕嚇：編劇真的太狠了

2025年剩下兩個月，好戲還在上演中！Disney+今年可說是好劇不斷，除了全智賢與姜棟元主演的爆紅劇《暴風圈》掀起討論外，浪漫甜劇《宇宙MARRY ME?》也大受好評。趁著這股氣勢，最新上映的原創劇集《操控遊戲》找來動作戲男神池昌旭與都敬秀、李光洙一同主演，首播一口氣釋出4集，就是要讓你把池昌旭的打戲看好看滿！

池昌旭又有全新打戲！

在《操控遊戲》中池昌旭飾演一名打拚認真的外送員朴台仲，不過卻捲入一起性侵殺害命案，讓他歲月靜好的人生從此翻轉。在被關入監獄後的池昌旭幾乎照三餐被打，不過他為了逃獄開始進行一連串計畫，甚至還有一對多精采打戲！

俐落的身手加上滿滿的費洛蒙氣息，又讓劇迷再度夢回池昌旭在《惡中之惡》和《江南B-Side》的帥勁，其中他與獄中老大呂德秀（梁東根飾演）的精彩過招，更是全劇最大亮點。也有網友大讚果然動作戲就是要看池昌旭！



從影以來被虐最慘？

池昌旭不少經典代表作都以硬派戲路為主，像是在《惡中之惡》中他飾演一名臥底警察，除了要長期在黑道間周旋，還必須面對與黑幫好友之間錯綜複雜的情感掙扎。至於在《江南B-Side》則是一名掮客，利用「以暴制暴」的方式在黑暗中遊走。

至於這次的《操控遊戲》中，他化身為最無助的一群社會底層，任人操控、玩弄，卻毫無反擊之力。從一開始被陷害入獄，到假冒律師的角色出現、一步步套出他弟的情報，導致弟弟慘死，這一切宛如一場精心設計的惡夢。而在獄中更是慘不忍睹，被監獄裡的老大視為洩憤與威嚇的對象，身心都被狠狠折磨，也讓劇迷心疼喊「實在被虐太慘了，好心疼！」



都敬秀首演反派

從偶像轉型大成功的都敬秀（D.O.），過去就有網友認為他非常適合飾演高智商反派，如今終於在《操控遊戲》中找到自己的全新戲路！他在劇中是一位偽造證據、設計真兇的雕刻家安耀翰，兼具陰冷氣質與純真外貌的他，會毫不猶豫地踩上辦公桌逼近談判者，也會因為自己收藏的雕刻作品露出燦笑，這份純真與殘忍並存的角色，一時讓人分不清他是藝術家還是惡魔。



VIP客戶—李光洙

到第四集為止另一名反派李光洙的角色尚未現身，他將飾演安耀翰的VIP客戶白道更，是有錢到極致、而且不管別人死活的可惡權貴。他就曾在發佈會上與都敬秀爭執「誰才是最大BOSS」不少人嚇壞喊「原來還有更壞的角色！」就連本尊就有感而發說，這次挑戰的角色是他演藝生涯中「最討人厭」的一位。

究竟李光洙的真實模樣會是如何？池昌旭又有什麼考驗等著他？請一定要鎖定每週三首播的《操控遊戲》。



