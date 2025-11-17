Apink明年1月完整體回歸！五人形式推新專輯迎出道15週年

人氣長壽女團Apink傳來好消息！據韓媒17日報導，Apink已確定將於明年1月推出全新專輯，以5人完整體開展2026年活動，正式拉開出道15週年的序幕。Apink公司也證實了這一消息。

據悉，成員們為新專輯已準備許久。早在今年6月，成員鄭恩地就在電台節目中透露：「為了能與粉絲見面，我們一直在背後努力。」如今長時間準備的成果終於將呈現給大眾，也讓回歸消息備受關注。



儘管忙於準備新專輯，Apink今年仍不間斷活動。4月推出14週年單曲《Tap Clap》，接著舉行 《2025 Apink 7th CONCERT PINK NEW YEAR》亞洲巡演，走訪台北、澳門、香港、新加坡等地，與粉絲近距離互動。近期，她們又透過Mnet M2 YouTube頻道推出真人實境《Apink的This Member Remember》，展現成員之間依舊親密的默契，被粉絲大讚「不愧是搞笑組合」。



除了團體活動，各成員的個人發展也相當亮眼。朴初瓏確定加盟網劇《綜合廣告代理商：滋滋》（暫譯）第二季，鄭恩地舉行生日粉絲見面會亞洲巡迴，尹普美擔任戀綜《我是 SOLO：其後，愛情繼續》的MC。金南珠參與台灣歌瑪菲司的歌曲〈Martini〉，吳夏榮也開設個人YouTube頻道「Official Hayoung」。

作為K-pop代表性的長壽女團之一，Apink依然以堅固的團魂維持團體活動，15週年完整體回歸可說是一份大禮，讓粉絲期待感爆棚。



