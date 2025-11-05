《模範計程車3》「彩虹運輸5人幫」原班人馬回歸！金義聖透露：本季規模更大、還有超級反派登場

復仇爽劇《模範計程車3》（模範的士3）將在11月21日的首播！彩虹運輸代表金義聖近日也透露了本季看點！

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。



公開的最新海報中，「彩虹運輸」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍華麗的回歸，他們在地下祕密基地內完成了準備。特別是時隔2年再次運行劇中金道基的愛車「5283模範計程車」的強烈存在感，吸引人們的視線。



近日，金義聖接受採訪表示：「（彩虹運輸的五人）原班人馬一起走到第三季，這令人驚訝！對這個項目的熱愛是團隊合作的原動力，一起演戲的每個瞬間都可以深刻體會『這就是團隊』的意義。」第三季的看點金義聖總結是懲惡揚善，他說：「與之前的系列相比，規模更大、成員們副角色扮演更有趣，還有令人驚訝的超級反派角色登場，相信會讓觀眾們非常高興。」



而《模範計程車》前兩季有許多劇情都是改編自真實案件，第三季會改編哪些真實事件？委託人會有什麼樣的故事？也讓劇迷們都相當期待！目前確定客串亮相的有尹施允、申柱煥、張娜拉、音文碩、李璟榮和日本國民演員竹中直人、笠松將，他們會飾演什麼樣的角色呢？期待11月21日的首播啦！

《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。

