《一吻爆炸》導演用粉絲心選角：張基龍外表像貴公子，心裡住著傻小子！安恩真演什麼我都信！

SBS全新水木劇《一吻爆炸》（《키스는 괜히 해서！》，曾譯《 不該接吻的！》）即將開播，導演金宰賢在製作發佈會上大方分享主演選角的幕後故事，讓粉絲更期待這部浪漫喜劇的化學反應。

金宰賢透露，自己和張基龍早在拍《現正分手中》時就結下緣分，早就想再合作一次。 他笑說：「我當時就覺得，一定要和他再拍一部戲。 這次劇中『孔志赫』這個角色，和我認識的張基龍幾乎一模一樣！」他形容張基龍是個「外表像貴公子，乍看冷峻，但內心卻藏著天真純真的少年感」，並大讚：「這個角色除了張基龍，沒有人能詮釋得出來。」



至於女主角安恩真，金導演也毫不掩飾自己的「粉絲心」。 他笑著說：「從《機智醫生生活》裡的『秋敏荷』角色開始，我就是她的粉絲。 她是一個每一刻都投入真心、情感真實的演員。 有些演員在表演時會太過設計，但恩真是那種會專注當下、把真實情緒完全表現出來的人。 這正是我們劇中女主角『多琳』最重要的特質——純粹、真誠、全心投入。」



《一吻爆炸》講述一名為了生活而假扮「單親媽媽」進公司求職的單身女子，與愛上她的上司之間的爆笑又心酸的「職場戀愛故事」。 劇中融合浪漫、偽裝、誤會與暖心情節，被韓媒形容為「2025年最令人心動的職場羅曼史」。

該劇將於11月12日晚間9點首播，粉絲們準備好一起見證張基龍與安恩真的全新心動組合！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞