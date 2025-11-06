《一吻爆炸》导演用粉丝心选角：张基龙外表像贵公子，心里住著傻小子！安恩真演什么我都信！

SBS全新水木剧《一吻爆炸》（《키스는 괜히 해서！》，曾译《 不该接吻的！》）即将开播，导演金宰贤在制作发布会上大方分享主演选角的幕后故事，让粉丝更期待这部浪漫喜剧的化学反应。

金宰贤透露，自己和张基龙早在拍《现正分手中》时就结下缘分，早就想再合作一次。 他笑说：「我当时就觉得，一定要和他再拍一部戏。 这次剧中『孔志赫』这个角色，和我认识的张基龙几乎一模一样！」他形容张基龙是个「外表像贵公子，乍看冷峻，但内心却藏著天真纯真的少年感」，并大赞：「这个角色除了张基龙，没有人能诠释得出来。」



至於女主角安恩真，金导演也毫不掩饰自己的「粉丝心」。 他笑著说：「从《机智医生生活》里的『秋敏荷』角色开始，我就是她的粉丝。 她是一个每一刻都投入真心、情感真实的演员。 有些演员在表演时会太过设计，但恩真是那种会专注当下、把真实情绪完全表现出来的人。 这正是我们剧中女主角『多琳』最重要的特质——纯粹、真诚、全心投入。」



《一吻爆炸》讲述一名为了生活而假扮「单亲妈妈」进公司求职的单身女子，与爱上她的上司之间的爆笑又心酸的「职场恋爱故事」。 剧中融合浪漫、伪装、误会与暖心情节，被韩媒形容为「2025年最令人心动的职场罗曼史」。

该剧将於11月12日晚间9点首播，粉丝们准备好一起见证张基龙与安恩真的全新心动组合！



