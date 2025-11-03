爲了提高完成度！金宣虎＆高允贞主演洪氏姐妹新作《爱情怎么翻译？》 改到明年上半年公开！

很期待这部耶！希望可以赶快看到啦！

据韩媒报导，由金宣虎、高允贞（高胤祯）主演的《爱情怎么翻译？》 Netflix 原定在今年下半年公开，但改到明年1月或2月公开，目前正在做最后的准备。



广播界相关人士也透露：「《爱情怎么翻译？》在今年2月举行的《Netflix 2025 Korea》活动中被介绍爲以『爱情的多种形态』爲主题的代表作，与《许愿吧，精灵》、《我们的浪漫电影》、《吞金》等一起被介绍爲今年 Netflix 关注的阵容之一。但是爲了提高完成度，调整公开时间。」



而《爱情怎么翻译？》是曾执笔《德鲁纳酒店》、《主君的太阳》、《原来是美男》等热门作品的明星编剧「洪氏姊妹」洪贞恩和洪美兰的新作。讲述多语言口译员「周浩镇」为国际大明星「车武熙」担任私人翻译后发生的故事。



剧中，金宣虎饰演「周浩镇」一角，是个精通英语、西班牙语、日语等多种语言的语言天才，拥有与众不同的翻译能力；高允贞将饰演拥有活泼可爱魅力的顶级女演员「车武熙」。除此之外，还有首次出演韩国电视剧的日本演员福士苍汰和演员李伊潭、崔宇成也出演了。



