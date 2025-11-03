呂珍九確定12月入伍！入選美軍KATUSA精英部隊

演員呂珍九即將履行國防義務！

所屬公司於11月3日發出正式聲明，表示呂珍九通過甄選，將以「KATUSA」（Korean Augmentation to the United States Army、美國陸軍副編韓軍、美韓聯合師，主要用於補充美軍兵力不足）身分入伍，預計從12月15日起服役約1年6個月。

經紀公司透露：「由於新兵入所儀式會有眾多家屬與官兵同場，為了避免現場混亂，入伍地點與時間將不公開，也懇請粉絲們不要前往現場送別。」同時也感性表示：「感謝大家一直以來對呂珍九的愛護，請多多給予他鼓勵，期待他健康退伍、以更成熟的樣貌回歸。」



現年28歲的呂珍九，自2005年以電影《彩虹羅曼史》出道，童星時期就以穩定演技備受矚目。 之後陸續出演《巨人》、《樹大根深》、《擁抱太陽的月亮》、《想你》、《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》等多部人氣影劇，被封為「實力派男神」。

粉絲紛紛留言祝福：「珍九要健康回來！」、「KATUSA太帥了，果然是學霸男神」、「等你回來繼續演戲！」——期待他完成軍旅歸來，繼續在影視劇圈發光發熱。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞