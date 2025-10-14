呂珍九親筆信宣佈即將入伍！台北見面會安慰粉絲：「想我就看30部劇、20部電影」

童星出身的演員呂珍九近日宣佈即將入伍的消息，讓粉絲大呼不捨！

呂珍九近期展開出道20週年亞洲巡迴粉絲見面會《Blank Space》，每場演出結尾都公開一封親筆信，向陪伴多年的粉絲傳達心意與感謝。

10月12日的台北見面會上，呂珍九通過親筆信透露了即將入伍的消息。 他在信中寫道：「很快就要暫時離開大家，迎接全新的體驗。 入伍前能透過亞洲巡演與大家見面、對視、一起歡笑，對我來說是無比珍貴的回憶。」



呂珍九也表達了決心：「多虧大家一直以來的愛與支持，我才能毫不疲憊地不斷向前。 雖然要暫時分開，但我會成為更堅強、更成熟的人，戴著更健康的身心和更好的演技重新站在大家面前。」

呂珍九還溫柔地安慰粉絲：「別太難過啊。 大家還有30部我演過的電視劇和綜藝、20部電影可以重溫，想我的時候就去看吧。 一定要等我，約定好喔！」

關於具體的入伍日期，呂珍九則表示希望能在之後的粉絲見面會上，親自向粉絲們告知。 呂珍九將於11月1日在首爾舉行亞洲巡迴粉絲見面會的最終場。



此外，呂珍九於1997年出生、現年28歲，2005年以電影《悲傷電影》出道，之後透過《擁抱太陽的月亮》、《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《華頤：吞噬怪物的孩子》等電視劇和電影作品奠定實力派地位，成為「信看演」（因信賴而觀看的演員）之一。 最近他還加盟了話題綜藝節目《大逃脫：The Story》，展現全新魅力，深受觀眾喜愛。

