GD權志龍累翻直接躺平在舞台！「BigBang Forever！」親曝2026年4月科切拉音樂節合體計畫

一舉一動都引領風潮的歌手GD權志龍於11月2日晚間於臺北大巨蛋進行第二日的《The Übermensch World Tour》臺北安可場演出，經過一日的休息後，今日的他看起來體力恢復了不少，在唱跳的部分都比昨日首場演出更加賣力，更加游刃有餘。

今日在開場問候的段落他也說了更多中文，除了跟各方向的粉絲說「你好，你好嗎？」以外，面對全場的尖叫聲他也回應「我知道…龍哥…大…大哥」，還打趣用英文問大家知道現在幾點嗎？然後自己用中文回答：「你不知道？沒關係…我知道！」讓粉絲們覺得相當可愛。他還表示今日是台北場的最終場，也向大家喊話「This is my home」讓粉絲們相當暖心。



演唱到〈Take Me〉的時候，GD也用中文問大家「你愛我嗎?」，與昨日造型不同，今天GD穿上灰色亮片西裝，搭配黑色閃亮長褲，以及一頂全亮片銀色的軍帽，右手更戴上了大紅色的手套，左邊口袋也搭配紅色小方巾。下一首歌曲〈Too Bad〉結束後，GD似乎耗盡體力，坐在舞台階梯示意大家多尖叫一點他再開口，接著順勢在舞台上躺平，沒想到一沒注意手中的麥克風竟滾到地上發出撞擊聲響，讓他嚇了一大跳，趕緊查看麥克風「傷勢」，更捧在手心呼呼一下，幸好還能正常使用。



全場大喊著「龍哥」，GD也繼續躺在舞台上數十秒鐘，沒想到想起身的時候，這次換線控耳機去勾到網狀地板，害他差點起不來。接下來GD也向大家說明這一年是很特別的一年，台下的大家是朋友也是粉絲，與他一起度過。2天前也是他重新出道屆滿一週年的日子，非常有意義。GD表示有些特別的消息想與大家分享，不過粉絲們喊聲不斷似乎打亂了他的節奏，他還告訴台下工作人員「給他們麥克風」，後來還有人繼續喊話，GD有點無奈說「你們很愛講話耶〜」還作勢把手上的麥克風遞出。



GD最後終於能夠說出，對粉絲們最特別的消息，就是在明年4月美國的科切拉音樂節，將是BigBang正是合體演出的舞台。這個消息讓粉絲們都驚喜不已，大家更是一起尖叫著，GD也喊出大家的心聲「BigBang Forever，right？」讓全場氣氛再度high爆，而GD也在台上唱出「Bang Bang Bang！」請大家期待著他們明年的精采回歸！



最後安可橋段GD依舊搭乘著大型遊園車繞場，今日造型可愛更升級，他背著充氣版本的放大雛菊手燈，與工作人員一起在車上拋送禮物給粉絲們，最終他也以〈Untitled，2014〉當作結尾。GD本次的世界巡迴演唱會《The Übermensch World Tour》臺北場結束後將還有越南場次以及首爾最終場。



