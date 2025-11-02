GD权志龙累翻直接躺平在舞台！「BigBang Forever！」亲曝2026年4月科切拉音乐节合体计画

一举一动都引领风潮的歌手GD权志龙於11月2日晚间於台北大巨蛋进行第二日的《The Übermensch World Tour》台北安可场演出，经过一日的休息后，今日的他看起来体力恢复了不少，在唱跳的部分都比昨日首场演出更加卖力，更加游刃有余。

今日在开场问候的段落他也说了更多中文，除了跟各方向的粉丝说「你好，你好吗？」以外，面对全场的尖叫声他也回应「我知道…龙哥…大…大哥」，还打趣用英文问大家知道现在几点吗？然后自己用中文回答：「你不知道？没关系…我知道！」让粉丝们觉得相当可爱。他还表示今日是台北场的最终场，也向大家喊话「This is my home」让粉丝们相当暖心。



演唱到〈Take Me〉的时候，GD也用中文问大家「你爱我吗?」，与昨日造型不同，今天GD穿上灰色亮片西装，搭配黑色闪亮长裤，以及一顶全亮片银色的军帽，右手更戴上了大红色的手套，左边口袋也搭配红色小方巾。下一首歌曲〈Too Bad〉结束后，GD似乎耗尽体力，坐在舞台阶梯示意大家多尖叫一点他再开口，接著顺势在舞台上躺平，没想到一没注意手中的麦克风竟滚到地上发出撞击声响，让他吓了一大跳，赶紧查看麦克风「伤势」，更捧在手心呼呼一下，幸好还能正常使用。



全场大喊著「龙哥」，GD也继续躺在舞台上数十秒钟，没想到想起身的时候，这次换线控耳机去勾到网状地板，害他差点起不来。接下来GD也向大家说明这一年是很特别的一年，台下的大家是朋友也是粉丝，与他一起度过。2天前也是他重新出道届满一周年的日子，非常有意义。GD表示有些特别的消息想与大家分享，不过粉丝们喊声不断似乎打乱了他的节奏，他还告诉台下工作人员「给他们麦克风」，后来还有人继续喊话，GD有点无奈说「你们很爱讲话耶〜」还作势把手上的麦克风递出。



GD最后终於能够说出，对粉丝们最特别的消息，就是在明年4月美国的科切拉音乐节，将是BigBang正是合体演出的舞台。这个消息让粉丝们都惊喜不已，大家更是一起尖叫著，GD也喊出大家的心声「BigBang Forever，right？」让全场气氛再度high爆，而GD也在台上唱出「Bang Bang Bang！」请大家期待著他们明年的精采回归！



最后安可桥段GD依旧搭乘著大型游园车绕场，今日造型可爱更升级，他背著充气版本的放大雏菊手灯，与工作人员一起在车上抛送礼物给粉丝们，最终他也以〈Untitled，2014〉当作结尾。GD本次的世界巡回演唱会《The Übermensch World Tour》台北场结束后将还有越南场次以及首尔最终场。



