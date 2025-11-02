SISTAR昭宥「种族歧视风波」已获达美航空道歉，起诉造谣者狠驳「醉酒传闻」

女团SISTAR成员昭宥近日卷入美国航班「疑似种族歧视事件」，事隔多日，她透过社群平台再度发声，表示已经收到美国达美航空（Delta Air Lines）的正式道歉，同时对外澄清「醉酒闹事」传闻纯属不实，并强调散将对布谣言者采取法律行动。

昭宥在10月31日於个人IG发文，提到：「飞行途中发生的连串事件让我十分困扰，最终在降落前写下不便事项，透过空服员提交。 之后，这周收到了达美航空的道歉电邮。」昭宥感谢粉丝与网友在过去一周对她的关心与支持，也向因个人事件受到困扰的大众致歉。

昭宥表示，既然已经正式收到道歉，以后不会再透过公开管道多作评论。 但是，对於网路上仍不断流传的失实传言、恶意臆测、以及侵害人格的侮辱性言论，昭宥将采取坚决的回应和法律行动。



昭宥早前曾透露，自己在完成纽约行程后，从亚特兰大搭乘飞机返韩时，因要求韩籍空服员帮忙确认用餐时间，却被乘务长当作「问题乘客」对待，甚至被叫来安保人员，让她怀疑遭受种族歧视。 她当时感叹：「超过15小时的飞行中完全未进食，这次经历因为种族歧视，成了难以抹去的伤口。」

然而，事件曝光后，一名自称同机乘客的网民指控她「当时喝醉」，导致情况误会。 对此，昭宥第一时间否认：「只是在贵宾室用餐时饮用少量酒类，登机过程并无任何问题。」昭宥还补充说，在飞机上曾要求韩文菜单，对方却拿来另一份外文菜单; 昭宥去洗手间时刚好遇到餐车，按照空服员要求进行避让却遭到乘务长强硬驱赶，即便空服员帮忙解释，对方仍未作出道歉。所谓的目击者后来删除了相关留言。



此外，昭宥於2010年作为女团SISTAR成员出道，以出众唱功与音色获得广泛喜爱。 2017年起她展开个人活动，近日与Mound Media签下专属合约，将以全新面貌展开事业新篇章。

