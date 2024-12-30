SISTAR出身歌手昭宥提到過往殘酷地獄減重過程！「為了達到48公斤的體重而只能吃4顆鵪鶉蛋」

29日播出的SBS《身體紀錄片》節目中，請到韓國代表性女藝人如金元萱、SISTAR昭宥、Secret出身全烋星、KARA韓昇延、MAMAMOO華莎等等，分別代表著不同時代，她們的共通點是站在舞台上總是需要接受大眾對於外表以及身材體重的諸多批評，生活在這樣的目光之中，身為藝人的她們又有什麼樣的心情。



曾以SISTAR身分活動的昭宥就提到自己當時還是練習生的時候，被公司規定的目標體重就是48公斤。並且背負著「如果無法減重成功就無法出道」這樣的重大壓力，只能朝向這目標前進。因為她並非天生就是瘦瘦的體質，所以只能靠不吃東西並且多運動這樣的方式減重。



雖然昭宥成功達到了48公斤的體重，但卻曾經在路邊暈倒過，由不認識的路人將她送到醫院，接受營養注射，但當時第一個念頭竟是「打完點滴後體重好像會胖回來」。這麼辛苦之後才迎來出道，之後SISTAR在一個月內就有多達50場的活動並深受大家的喜愛，但也從某個瞬間開始，若沒有強力制止她吃東西的人出現，體重就又會回升了。



昭宥坦言，體重當時增加到56公斤，又再度開始了非常極端的減肥方式，每天只吃4顆鵪鶉蛋並且去掉了蛋黃，整整一個月就瘦了8公斤回來。之後進行Solo歌手活動，她為了在音樂上獲得大家的認同，費盡了心力製作首張專輯，也瘦了一圈，有著必須要拿下第一名的壓迫感。壓力太大，加上必須在觀眾們面前進行活動，行為非常的小心翼翼，幾乎已經失去了自我。



最後昭宥在音樂節目前，出演者聚集的狀況下眼淚爆發，登上了舞台卻無法望向鏡頭。當時她覺得大家似乎都在罵她，非常害怕，醫院認為是恐慌障礙，收到藥物處方還藏起來怕被發現，粉絲見面會時大家請她笑一下，她卻沒有笑出來，又被批評是態度不佳而引起爭議，想起這些，昭宥也覺得當時真的挨了很多罵。



她表示當時自己腦中只有想著「不能在這裡暈倒」，也因為恐慌障礙比較嚴重，剛到的時候感覺快要吐了，幾百人聚集在一起可不能有所失誤，而當時那一兩個月，她說自己除了喝水、喝咖啡以及吃藥以外，幾乎都吃不下東西。當時真的就瘦了很多，但卻也瘦到讓造型師都擔心的程度，她自己也有「這樣下去是不是今天就有可能馬上死掉」這種想法。只能說女藝人必須受到這麼多外型的批評檢視，真的相當辛苦。

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