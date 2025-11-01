「為何要為了榮華富貴而節食？」演員李章宇坦言放棄減肥：現在才感覺到真正的幸福

李章宇上網路節目時，透露最近他享受在廚房佈置、做菜與洗碗的日常生活。他說：「人生這麼短，吃著這麼好吃的東西，為了什麼榮華富貴而放棄吃呢？想到這裡，就決定要放鬆一下，好好享受生活。」

接著他補充：「以前好像都在過別人的人生，現在才感覺真正活在自己的節奏裡。最近真的很幸福～。」表示自己卸下外貌管理的壓力，轉而在日常中尋找快樂。



李柱昇提到李章宇過去的全盛時期，說道：「那時候真的帥到不行。如果能為了幸福而放棄那個樣子，那就表示你做對了。」



▼此為2012年李章宇主演韓劇《仙履奇緣 I Do I Do》時的劇照：



對此，李章宇也稱讚李柱昇：「他（李柱昇）演得真的很好，我們同齡，但我有點嫉妒。他的演技比我好，我得承認。」接著又笑著說：「這傢伙靠藝術的靈魂活著，而我靠吃飯活著。」引發現場大爆笑。

此外，李章宇也回顧著自己的過去說：「我以前好像一直在強迫自己抓住什麼。雖然外型不錯、人氣也高，但那時的幸福並不真實。若繼續執著那些，到八十歲時會覺得空虛，臨終前可能會覺得自己白活了、始終過著別人的人生。」



最後李章宇笑著補充：「最近常聽人說我看起來很幸福。也確實被罵得多、吃得也多呢。」以自嘲的方式，分享著自己的心情。

theqoo上的網友留言：「你不打算演戲了嗎？」、「是的，除非你健康出問題，不然...選擇快樂地生活是對的」、「不是胖就不能當演員，有些角色是需要大身材的」、「照顧好自己的健康吧」、「他吃得好又多，而且他自己做飯，盡量和別人分享。總之，只要他開心就好」、「沒錯，你不需要過著富貴的生活，你只要快樂就好了」、「就當個綜藝人就好了」留言中還有一些對他外型的惡評，但也有許多人為李章宇的快樂選擇而發聲，一邊也提醒他注意健康。

出處：https://theqoo.net/hot/3968612746?page=2

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞