TWICE成員MOMO豪砸43億現金買別墅！與韓韶禧、NANA成鄰居，入住「隱密富人村」

據韓媒，TWICE成員 MOMO（平井桃）今年10月23日以42億7000萬韓元全額現金，購入位於京畿道九里市阿川洞高級住宅區Arcadia Signature的高端別墅，並於同日完成過戶，無任何貸款紀錄。

這座住宅位於近年被稱為「新興富人村」的Achiul Village，周邊匯聚眾多價值數十億韓元的豪宅。 據悉，MOMO購入的房型為「自然露台戶型」，室內面積約221平方公尺，擁有三間臥室、一間書房與三間浴室，並設有私人庭園，可同時欣賞漢江與峨嵯山景觀。



Arcadia Signature於2023年落成，為地上四層、地下兩層的高級別墅，共僅有八戶，包含6個普通公寓和2個頂層公寓，採高私密性設計，社區內設有住戶專用健身房與會所。 該社區交通便利，距離首爾江南、松坡、廣津等地僅約15至20分鐘車程; 周邊生活機能完善，綠地空間充足; 更是Achiul Village中首個擁有獨立出入口的住宅，住戶可在不受外界視線干擾的情況下進出，並設有24小時嚴密保全系統，因此深受演藝圈人士青睞。

同社區內的演員韓韶禧去年8月以52億4000萬韓元購入203㎡複層頂樓戶（貸款約10億），女團After School出身的演員NANA（林珍兒）也在今年3月以42億韓元購入221㎡住宅（貸款約27億））。 據悉，演員秋瓷炫去年11月亦以35億韓元簽下兩年期全租（傳貰）合約，入住同棟大樓222㎡住宅。



Achiul Village早年曾有小說家朴婉緖、畫家李聖子等藝術家居住，因此又被稱為「藝術人村」。 隨著連接九里市與首爾市的四線國道建成通車、2006年解除綠化帶（開發限制區域），獨棟住宅和豪華別墅拔地而起。 如今，許多名人選擇在此居住，既能享受寧靜的田園生活，同時又兼具「準首爾」的都會便利機能。

附近的Walkerhill Podo Ville更是玄彬與孫藝真（孫藝珍）的新婚愛巢所在地，此外，歌手朴軫永（J.Y. Park）、玄雅與龍俊亨夫婦等多位名人也被指居住於Achiul Village一帶，堪稱韓國演藝圈的隱密富人村。



此外，MOMO所屬女團TWICE本月10日發行了出道十週年特別專輯《TEN： The Story Goes On》，目前正在舉辦迄今為止規模最大的世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」，將於11月22日和23日登陸高雄、12月6日和7日在香港啟德、明年3月21日臺北大巨蛋開唱。 MOMO還與隊友娜璉、子瑜、志效一起現身2025年維多利亞的秘密時裝秀，帶來精彩表演，大秀火辣身材。





