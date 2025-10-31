TWICE成员MOMO豪砸43亿现金买别墅！与韩韶禧、NANA成邻居，入住「隐密富人村」

据韩媒，TWICE成员 MOMO（平井桃）今年10月23日以42亿7000万韩元全额现金，购入位於京畿道九里市阿川洞高级住宅区Arcadia Signature的高端别墅，并於同日完成过户，无任何贷款纪录。

这座住宅位於近年被称为「新兴富人村」的Achiul Village，周边汇聚众多价值数十亿韩元的豪宅。 据悉，MOMO购入的房型为「自然露台户型」，室内面积约221平方公尺，拥有三间卧室、一间书房与三间浴室，并设有私人庭园，可同时欣赏汉江与峨嵯山景观。



Arcadia Signature於2023年落成，为地上四层、地下两层的高级别墅，共仅有八户，包含6个普通公寓和2个顶层公寓，采高私密性设计，社区内设有住户专用健身房与会所。 该社区交通便利，距离首尔江南、松坡、广津等地仅约15至20分钟车程; 周边生活机能完善，绿地空间充足; 更是Achiul Village中首个拥有独立出入口的住宅，住户可在不受外界视线干扰的情况下进出，并设有24小时严密保全系统，因此深受演艺圈人士青睐。

同社区内的演员韩韶禧去年8月以52亿4000万韩元购入203㎡复层顶楼户（贷款约10亿），女团After School出身的演员NANA（林珍儿）也在今年3月以42亿韩元购入221㎡住宅（贷款约27亿））。 据悉，演员秋瓷炫去年11月亦以35亿韩元签下两年期全租（传贳）合约，入住同栋大楼222㎡住宅。



Achiul Village早年曾有小说家朴婉緖、画家李圣子等艺术家居住，因此又被称为「艺术人村」。 随著连接九里市与首尔市的四线国道建成通车、2006年解除绿化带（开发限制区域），独栋住宅和豪华别墅拔地而起。 如今，许多名人选择在此居住，既能享受宁静的田园生活，同时又兼具「准首尔」的都会便利机能。

附近的Walkerhill Podo Ville更是玄彬与孙艺真（孙艺珍）的新婚爱巢所在地，此外，歌手朴轸永（J.Y. Park）、玄雅与龙俊亨夫妇等多位名人也被指居住於Achiul Village一带，堪称韩国演艺圈的隐密富人村。



此外，MOMO所属女团TWICE本月10日发行了出道十周年特别专辑《TEN： The Story Goes On》，目前正在举办迄今为止规模最大的世界巡回演唱会「THIS IS FOR」，将於11月22日和23日登陆高雄、12月6日和7日在香港启德、明年3月21日台北大巨蛋开唱。 MOMO还与队友娜琏、子瑜、志效一起现身2025年维多利亚的秘密时装秀，带来精彩表演，大秀火辣身材。





