2025 MAMA AWARDS公布第二轮表演阵容，朴宝剑任CHAPTER 1主持！G-DRAGON、aespa、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE及香港男团MIRROR齐登启德

全球领先的娱乐公司CJ ENM於29日公布2025 MAMA AWARDS第二轮表演阵容,加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男团组合,由朴宝剑担任CHAPTER 1 主持，呈现更震撼演出。全球第一 K-POP 颁奖典礼将於 11 月 28 日起一连两日在香港举行。

第二轮表演阵容包括:K-POP巨星G-DRAGON;新晋偶像aespa、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE;及香港男团组合 MIRROR。





朴宝剑是 MAMA AWARDS 的资深主持,将於 11 月 28 日的 2025 MAMA WARDS CHAPTER 1 担任主持，这也是他第 7 次为该盛典担任主持一职。这位凭藉广受欢迎的韩剧《回答吧!1988》而一举成名的韩国万人迷演员,先后於 2017 年、2019 年、2020 年、2022 年、2023 年及 2024 年,以招牌温暖笑容及独有迷人魅力主持 MAMA 舞台,包括去年缔造历史在美国 Hollywood Dolby Theatre 首次举行的2024 MAMA AWARDS US。



MAMA AWARDS 更新表演嘉宾名单如下(按字母顺序排列 / 新增表演嘉宾以粗体显示):

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 (11 月 28 日)

● ALPHA DRIVE ONE

● BABYMONSTER

● BOYNEXTDOOR

● BUMSUP

● ENHYPEN

● Hearts2Hearts

● i-dle

● IVE

● MEOVV

● MIRROR

● NCT WISH

● SUPER JUNIOR

● TREASURE

● TWS

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 (11 月 29 日)

● aespa

● ALLDAY PROJECT

● CORTIS

● G-DRAGON

● IDID

● izna

● JO1

● KickFlip

● KYOKA

● RIIZE

● Stray Kids

● TOMORROW X TOGETHER

● ZEROBASEONE



有关 2025 MAMA AWARDS

全球第一的 K-POP 颁奖典礼以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」为主题,展现韩国独有的充满喜悦与激情精神,吸引全球乐迷,其概念口号「UH-HEUNG」呼应了老虎的吼叫,而老虎一直以来都是韩国力量和精神的象徵,同时展现音乐跨越界限、凝聚不同文化、表达真我的力量。

MAMA AWARDS 自 2018 年以来首次重返香港。香港是举办 MAMA AWARDS 次数最多的城市,自 2012 年至 2018 年连续七年举办此颁奖典礼。为期两天的 2025 MAMA AWARDS 将於 11 月28 日起首次在香港启德体育园的启德体育场举行。MAMA AWARDS 也将透过 Mnet Plus 的数码平台进行全球直播,让来自世界各地的 K-POP 粉丝可以参与其中。2025 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 与寰亚娱乐有限公司联合主办,尚典娱乐集团有限公司承办,并由 Visa 连续第二年担任冠名赞助。

2025 MAMA AWARDS 为香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下「文化艺术盛事基金」的资助项目。

MAMA AWARDS 最初於 1999 年由 CJ ENM 旗下音乐频道 Mnet 推出,是韩国首个音乐录影带颁奖典礼。该奖项由 Mnet 亚洲音乐大奖更名为 MAMA AWARDS,彰显其走向全球的决心。MAMA AWARDS 致力於庆祝和表彰音乐的艺术性以及跨越国界连结人们的力量。自那时起,MAMA AWARDS 一直引领 K-POP 的全球扩张,在澳门、新加坡、香港、越南、日本和美国等世界各地举办颁奖典礼。

2025 MAMA AWARDS 门票设多种预售及公开发售。Visa Infinite 预售已於 10 月 17 日上午 10 时至下午 2 时(香港时间)进行,Visa 预售则於 10 月 17 日下午 6 时起至 10 月 18 日下午 2 时(香港时间)进行,均透过 Cityline 平台发售。一般售票将於 10 月 20 日上午 10 时(香港时间)起开卖,售票平台包括:Cityline、 大麦网、Trip.com 以及 Qoo10。

