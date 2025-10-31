韓流天王Rain睽違20年重返台北小巨蛋！世界巡迴<STILL RAINING: ENCORE>重磅啟動，2026/1/17台北榮登亞洲首站

Rain回來了，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱！亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，重磅宣布將於2026年1/17於台北小巨蛋舉辦【2026 RAIN CONCERT
而短短不到一年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼！消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。
此次【2026 RAIN CONCERT
這場名為《Still Raining:Encore》的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力！而此次巡迴主題為「Encore巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。
【2026 RAIN CONCERT
★【2026 RAIN CONCERT
▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋
▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售
▲售票系統：klook 官網
▲票價：6800、5800、4800、3800、2800
※身障優惠票：3400、2900
