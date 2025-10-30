【多图】爱情惊悚剧《亲爱的X》举行制作发布会！主演金裕贞、金永大、金度勋、李烈音出席

金度勋、李烈音、金裕贞、金永大（封面图源：TVDaily）
TVING 原创《亲爱的X》今日（30日）下午举行制作发布会，李应福导演与金裕贞、金永大、金度勋、李烈音等主演出席活动。
《亲爱的X》是由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔。改编自网路同名人气漫画，讲述一个爲了生存而戴著面具的女人和试图拯救她的男人之间发生的故事，是一部残酷美丽爱情的惊悚剧，将在11月6日播出。
（图源：TVING《亲爱的X》海报）
