柳俊烈「调整行程」出演《请回答1988》10周年特别节目！只参与部分拍摄，没有和惠利重逢！

柳俊烈也参与了《请回答1988》10周年特别节目的拍摄！据报导，他只参与部分拍摄（也有媒体提到是单独拍摄），没有和惠利见面。

执导《请回答》系列申沅昊PD所属的制作公司 egg is coming 正在准备《请回答1988》10周年特别节目，包括江原道MT在内的《请回答1988》家族重逢的内容备受期待。

今日（30日）据韩媒 news1 报导，柳俊烈最近参加tvN电视剧《请回答1988》播出10周年纪念特辑节目的录制。随后，egg is coming 回应：「柳俊烈之前因爲行程原因没能一起参加MT，但是因爲是纪念《请回答1988》10周年的内容，所以调整了行程，参与部分拍摄。」作为主演之一的柳俊烈之前因为在拍摄新剧《田鼠》没有参加，但后来调整了行程，一起拍摄部分内容，因此意义更加重大。



其中，通过《请回答1988》结缘的柳俊烈和惠利从2017年开始公开恋爱，恋爱6年后於2023年末分手。在10周年的节目中，曾经是恋人的两人能否重逢也备受关注，但据报导他们没有见过面，柳俊烈是单独参与拍摄。



消息一公开，让韩网友纷纷表示：「所以才会出现禁止公司内部恋爱的现象」、「既然是主演，那就应该出来啊」、「啊～看来是因爲不能面对面，所以把行程当藉口了」、「应该是单独采访」、「都是成年人了，应该会看著办吧」、「正焕也要出来啊」、「应该没有柳俊烈和惠利见面的场面吧」、「已经10年了吗？时间怎么过得这么快啊呜呜呜」、「《请回答1988》1988不能少了正焕」、「已经十周年了，珍珠也该长大了」等等。

而《请回答1988》讲述的是1988年住在首尔市道峰区双门洞五个家庭的故事，描述温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事、传统的爱情与友情，勾起观众的乡愁和共鸣，当年播出收视高达18.8％，获得综合症级的人气和和话题性。



