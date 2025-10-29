《台风商社》金敏荷英文实力超强！「从记得自己年龄的瞬间鸠开始持续不断学习英文」罗PD都惊讶

《台风商社》中饰演李俊昊公司会计主任「吴米鲜」的演员金敏荷，本身拥有卓越的英语实力，日前他也在节目中大方分享学习秘诀。

日前YT频道《十五夜频道》邀请人气电视剧《台风商社》中的社长强太风李俊昊，以及会计主任吴米鲜金敏荷共同进行线上直播，当天罗PD看到了剧中金敏荷流畅念出英语台词的片段，不禁想问：「当时是谁帮你拿著英语大字报提词的？」金敏荷回答没人帮忙提词，李俊昊还补充说，那些台词甚至是几天前金敏荷才拿到的，罗PD也赞叹金敏荷的英文说得真棒。



金敏荷也表示，自己的英语说得不错，其实只去了几次为期几周的英语研修，不过在韩国所学习的时间更长，她看到剧中的米鲜独自很努力的学习著，自己相当有共鸣能够理解她的心情，努力的学习后，向他人展现这些成果，那种快感难以言喻。罗PD也提到原本是希望带到短暂的过往，而企划的一个场面，拍摄起来很有意义，即使环境艰难仍持续学习，而金敏荷表示剧中的吴米鲜原本就带有一种「总有一天会实现」的心情，剧中也传达出许多这样的讯息。



罗PD也继续追问金敏荷英文说得这么好的秘诀，难道就只有上补习班学习吗？金敏荷表示「真的很努力上补习班」，并且在自己记得自己年纪的时候就开始学习英文了，所以真的是时间的累积，从小不断学习而来的。罗PD也不忘与观众们共勉之，只要大家努力去做，也是能够作得到的。看到金敏荷流利说著英文，罗PD还说「这如果在我们公司上班，该有多么可靠啊！」心中有这样的感觉。李俊昊也补充说，所以画面中他最后的表情也是非常踏实，觉得吴米鲜很可靠。



金敏荷更被大家拱当场清唱歌曲，唱得连旁边的罗PD都闭上眼睛陶醉地听著，更不停赞叹金敏荷又会演戏，唱歌也好听，英文实力又这么强，实在是没有什么难得倒她唷！

