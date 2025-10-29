【韓網熱門】15年775集無缺席！《Running Man》唯一全勤成員不是劉在錫，而是HAHA

《Running Man》開播時有7位「元年成員」，包括金鍾國、劉在錫、池錫辰、李光洙、宋仲基、HAHA（哈哈）、以及Gary，其中4位一直出演到現在，而唯一參與了全部775集節目的成員，就是HAHA。

池錫辰曾因健康原因短暫休息，缺席685至688集；劉在錫因行程原因缺席97集，因確診新冠缺席585集；金鍾國因行程原因缺席294集，因新婚旅行缺席772集。

然而，HAHA是唯一一位第1集到現在，參與了全部集數和競賽的成員，現在仍在節目中活躍，還算蠻厲害的。



韓國網友評論：

1. 哇，中途還結了婚，居然能做到全勤，真的了不起

2. 不愧是劉在錫最信任的弟弟

3. HAHA和金鍾旼這兩位79年生都很厲害，HAHA一直出演《無限挑戰》《Running Man》，金鍾旼則是通過《兩天一夜》和高耀太一直受到大眾喜愛，活得很踏實認真

4. HAHA紅了這麼久，而且一次都沒闖過禍，真的了不起，是為數不多很聽劉在錫話的晚輩

5. 我記得HAHA說過，有一次錄《無限挑戰》遲到被劉在錫罵了一頓，從此以後都嚴格遵守行程

5. HAHA確診新冠的時候《Running Man》過半數成員都確診了，而且正巧趕上奧運會直播、節目停播，所以沒有耽誤錄製工作kkk時機真是大發kkk

6. 我還以為肯定是劉在錫呢kkk HAHA真的最有趣、最搞笑了

7. 第777集的時候，給他頒個全勤獎吧！

8. 勤勤懇懇、誠實認真，其實是最困的事

9. 這不是「還算蠻厲害」，是相當了不起啊

10. HAHA看起來是個不錯的人，雖然年輕時有點輕浮，但為人誠實，對家庭盡心盡力，對老婆也很好。 他入行多年，中間也做過生意和音樂，但一直沒有捲入什麼是非，真的很厲害

11. 節目PD一定會在開場時把這篇文拿出來講kkkk畢竟，這節目的工作人員對各種網路留言和問卷調查全部瞭若指掌kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3969543569

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞