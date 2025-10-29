【韩网热门】15年775集无缺席！《Running Man》唯一全勤成员不是刘在锡，而是HAHA

《Running Man》开播时有7位「元年成员」，包括金钟国、刘在锡、池锡辰、李光洙、宋仲基、HAHA（哈哈）、以及Gary，其中4位一直出演到现在，而唯一参与了全部775集节目的成员，就是HAHA。

池锡辰曾因健康原因短暂休息，缺席685至688集；刘在锡因行程原因缺席97集，因确诊新冠缺席585集；金钟国因行程原因缺席294集，因新婚旅行缺席772集。

然而，HAHA是唯一一位第1集到现在，参与了全部集数和竞赛的成员，现在仍在节目中活跃，还算蛮厉害的。



韩国网友评论：

1. 哇，中途还结了婚，居然能做到全勤，真的了不起

2. 不愧是刘在锡最信任的弟弟

3. HAHA和金钟旼这两位79年生都很厉害，HAHA一直出演《无限挑战》《Running Man》，金钟旼则是通过《两天一夜》和高耀太一直受到大众喜爱，活得很踏实认真

4. HAHA红了这么久，而且一次都没闯过祸，真的了不起，是为数不多很听刘在锡话的晚辈

5. 我记得HAHA说过，有一次录《无限挑战》迟到被刘在锡骂了一顿，从此以后都严格遵守行程

5. HAHA确诊新冠的时候《Running Man》过半数成员都确诊了，而且正巧赶上奥运会直播、节目停播，所以没有耽误录制工作kkk时机真是大发kkk

6. 我还以为肯定是刘在锡呢kkk HAHA真的最有趣、最搞笑了

7. 第777集的时候，给他颁个全勤奖吧！

8. 勤勤恳恳、诚实认真，其实是最困的事

9. 这不是「还算蛮厉害」，是相当了不起啊

10. HAHA看起来是个不错的人，虽然年轻时有点轻浮，但为人诚实，对家庭尽心尽力，对老婆也很好。 他入行多年，中间也做过生意和音乐，但一直没有卷入什么是非，真的很厉害

11. 节目PD一定会在开场时把这篇文拿出来讲kkkk毕竟，这节目的工作人员对各种网路留言和问卷调查全部了若指掌kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3969543569

