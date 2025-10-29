AOA雪炫簽約新經紀公司與安孝燮、申世景同門！正和宋慧喬、孔劉等拍攝《慢慢地，強烈地》
明星   2025年10月29日   星期三15:01   草莓  

（圖源：IG@thepresentofficial、The Present Company提供TV Daily）

經紀公司The Present Company今（29）日宣布與演員金雪炫簽約。

雪炫2012年以女團AOA出道，歌手活動的同時挑戰演員，曾演電影《殺人者的記憶法》、《浴血圍城88天》，電視劇《日與夜》、《殺人犯的購物清單》，Disney+影集《照明商店》等。The Present Company表示她每部作品都能以自我色彩完成角色，還用率真且健康的生活態度帶給大眾正能量。
（圖源：The Present Company提供TV Daily）

「金雪炫是一位同時擁有能照亮周圍的能量與情感深度的演員，她的真誠與活力代表了這個世代的感性，也具備引領新變化的力量。」The Present Company更說明雪炫的感性、態度與視線都與公司追求的「The Present當下性」價值觀契合。

▼The Present Company歡迎貼文


▼雪炫也供公開全新形象照側拍照


雪炫加入The Present Company，正式與安孝燮、申世景同門，成為了公司第三號演員。而雪炫目前正在拍攝Netflix新影集《慢慢地，強烈地》，和宋慧喬、孔劉、車勝元、李荷妮及盧熙京編劇合作。

▼安孝燮


▼申世景


▼《慢慢地，強烈地》卡司

主頁 » 明星 » AOA雪炫簽約新經紀公司與安孝燮、申世景同門！正和宋慧喬、孔劉等拍攝《慢慢地，強烈地》
