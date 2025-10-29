李珉廷公開兒子小時候的影片！爸爸李炳憲＆媽媽李珉廷「半半DNA」，網：基因真了不起！

李珉廷近日公開兒子俊厚26個月時的樣子，再次受到熱烈關注。

28日李珉廷在官方 YouTube 頻道上傳標題為「溝通之神李珉廷人生第一次 Q&A 什麼都回答」的影片。有位粉絲問道：「有沒有想過再公開俊厚小時候的影片」時，李珉廷回答說：「有這樣的想法，有很多搞笑的影片，如果大家願意的話，我會上傳的。」接著製作組公開俊厚26個月的應片，影片中洗完澡的俊厚和媽媽李珉廷躺在床上看著鏡頭露出幸福的笑容。



俊厚笑起來超像媽媽李珉廷，清晰的五官則像爸爸李炳憲，「半半DNA」吸引人們的視線。網友們紛紛表示：「俊厚小時候也是很有氣質的暖男啊，有像爸爸媽媽的臉」、「基因真了不起」、「出生後是富二代，甚至長得很帥」、「像爸爸也像媽媽，一半一半呢」、「好可愛」、「迷你版李炳憲登場」等等。

（影片3：30開始）



李珉廷在5月出演《屋塔房的問題兒童們》就提到：「小時候覺得俊厚長得像我，但越長越像爸爸李炳憲，眼睛和嘴型漸漸朝那個方向發展。」在談到兒子的育兒問題時表示：「（俊厚）現在知道父母的名聲，和奶奶一起外出，如果誰都不關心自己，就會說『是的！我是李炳憲的兒子』。」當時節目播出引發熱烈討論。



李珉廷在2012年承認和李炳憲的戀情，兩人在2013年舉行婚禮。她在2015年生下大兒子俊厚，2023年12月生下二女兒 Birdie，成爲兩個孩子的媽媽。李珉廷最近開設了YouTube 頻道，與粉絲們積極溝通並分享日常生活。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞