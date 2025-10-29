張娜拉累積捐款達200億韓元，獲頒總統表彰「善行女神」實至名歸！丁海寅與太妍也獲頒國務總理表彰

韓國金融委員會於昨天在首爾汝矣島 FKI Tower（全經聯會館）舉行第10屆「金融日」紀念儀式，向對金融發展有貢獻的人士頒發共192項有功獎勵。

PS：「金融日」是為了提升全民對金融的關注，並鼓勵金融業從業者而設立的法定紀念日。

演員張娜拉自出道以來，持續實踐捐款累計超過200億韓元，並透過支援地區弱勢兒童、資助弱勢族群及參與志工服務，為擴散分享文化作出貢獻，因而獲得總統表彰。



歌手太妍與演員丁海寅則榮獲國務總理表彰。太妍長期支援弱勢女學生、投入保護流浪動物活動，並以多元化投資組合實踐模範性的資產配置。



丁海寅則以粉絲團為中心，持續進行待領養兒童後援與「愛的果實」捐款等善舉，同時身為「幸福共感志工團」團長，積極投入志工與才藝捐獻。丁海寅透過所屬公司表示：「能與粉絲們一起做善事，並因此獲得這麼有意義的獎項，讓我倍感榮幸與感謝。今後也會持續傳遞捐獻與分享的訊息，努力發揮正向影響力。」



金融委員會副委員長李億元（이억원）於致詞中強調：「隨著當今金融的角色與意義不斷擴大，未來以信賴金融、生產性金融、包容性金融為基礎，金融界與政府積極發揮作用是至關重要的事。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞