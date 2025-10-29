李珉廷公开儿子小时候的影片！爸爸李炳宪＆妈妈李珉廷「半半DNA」，网：基因真了不起！

李珉廷近日公开儿子俊厚26个月时的样子，再次受到热烈关注。

28日李珉廷在官方 YouTube 频道上传标题为「沟通之神李珉廷人生第一次 Q&A 什么都回答」的影片。有位粉丝问道：「有没有想过再公开俊厚小时候的影片」时，李珉廷回答说：「有这样的想法，有很多搞笑的影片，如果大家愿意的话，我会上传的。」接著制作组公开俊厚26个月的应片，影片中洗完澡的俊厚和妈妈李珉廷躺在床上看著镜头露出幸福的笑容。



俊厚笑起来超像妈妈李珉廷，清晰的五官则像爸爸李炳宪，「半半DNA」吸引人们的视线。网友们纷纷表示：「俊厚小时候也是很有气质的暖男啊，有像爸爸妈妈的脸」、「基因真了不起」、「出生后是富二代，甚至长得很帅」、「像爸爸也像妈妈，一半一半呢」、「好可爱」、「迷你版李炳宪登场」等等。

（影片3：30开始）



李珉廷在5月出演《屋塔房的问题儿童们》就提到：「小时候觉得俊厚长得像我，但越长越像爸爸李炳宪，眼睛和嘴型渐渐朝那个方向发展。」在谈到儿子的育儿问题时表示：「（俊厚）现在知道父母的名声，和奶奶一起外出，如果谁都不关心自己，就会说『是的！我是李炳宪的儿子』。」当时节目播出引发热烈讨论。



李珉廷在2012年承认和李炳宪的恋情，两人在2013年举行婚礼。她在2015年生下大儿子俊厚，2023年12月生下二女儿 Birdie，成爲两个孩子的妈妈。李珉廷最近开设了YouTube 频道，与粉丝们积极沟通并分享日常生活。



