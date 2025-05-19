頂級卡司合體！宋慧喬、孔劉、雪炫聚會，新劇《慢慢地，強烈地》期待值拉滿
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頂級卡司合體！宋慧喬、孔劉、雪炫聚會，新劇《慢慢地，強烈地》期待值拉滿

明星   2025年5月19日   星期一09:30   Tracy  

（封面圖源：IG@kyo1122、@management_soop、@s2seolhyuns2）

韓國頂級演員宋慧喬、孔劉與雪炫近日齊聚首爾龍山區一家知名居酒屋，為即將合作的Netflix新劇《慢慢地，強烈地》（《천천히 강렬하게》）培養默契，掀起粉絲熱烈討論。 該店店主也在社群平台上感性分享了這次難忘的相遇。

店主表示：「慧喬姐姐是時隔8年再次光臨本店，她說食物很好吃，還緊緊握著我的手說我一點都沒變，稱讚我撐下來真的很了不起，差點讓我落淚。」她還感謝宋慧喬在社群平台上幫忙宣傳，充滿感激。
（圖源：IG@kyo1122） （圖源：IG@kyo1122）

同時，孔劉也讓店主十分感動。 店主回憶說：「我們的DJ孔... 孔劉哥哥也記得以前來過這裡，還說這裡變成了知名美食店，見面時非常親切。 他說很適合辦派對，等裝修完一定會再來，當然隨時歡迎！」
（圖源：IG@management_soop） （圖源：IG@gongyoo_official）

她也提到了雪炫：「又美又善良的雪炫小姐也來了。 昨晚大家彼此道謝，真的是無法忘懷的完美夜晚！」同時她也祝福三人主演的新劇能夠大獲成功。
（圖源：IG@s2seolhyuns2）

店主還公開了宋慧喬、孔劉與雪炫留下的親筆簽名，為這次相聚留下了珍貴紀念。
（圖源：韓網截圖）

三人即將合作的Netflix原創系列《慢慢地，強烈地》，由知名編劇盧熙京執筆，由《咖啡王子1號店》、《乳酪陷阱》的李允貞導演執導，以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。 超強卡司與劇情設定早已引發各界高度期待。

《慢慢地，強烈地》尚未公布具體播出日期，但隨著主角群之間的友情與默契漸增，讓人更加期待這部作品的精彩呈現。

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