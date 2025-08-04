孔劉放圖沒說話但帥到上熱搜！網嘆：誰來制止他繼續違反年齡法，這不是40歲，是24歲學長回歸

韓國不老傳說再次上線。 演員孔劉近日在個人IG上無聲放送顏值暴擊，以幾張隨手一拍就像時尚大片的照片，讓粉絲們陷入集體騷動：「這年紀不科學！」、「這根本不是40代，是24歲孔學長吧？」

日前孔劉低調更新IG，沒有任何文字說明，只放上幾張照片。 但這幾張照片已經足夠引爆熱搜。 照片中的他以運動風穿搭現身拍攝現場，一身黑色外套搭配短褲，肩背運動包、臉上掛著淘氣笑容，彷彿下一秒就會揮手問你：「我們一起去健身嗎？」



接著他還有幾張伸展筋骨的側拍、拿著甜點猶豫不決的模樣，隨便一個角度都是男友視角。 網友們不禁讚嘆：「這些日常瞬間比我的證件照還像畫報！」、「他根本在為我們示範『怎麼老得不科學』的活教材！」



粉絲們的留言更是五花八門又充滿絕望（？ ）：「這是什麼，怎麼有人越活越像少年？」、「請問孔劉是冷凍人嗎？ 還是回春神功練成？」、「我才比他小幾歲怎麼像他叔叔？」、「就算只是在選甜點都可以帥成這樣，我要告他擾亂視覺秩序」



這波「男神出沒注意」讓無數粉絲陷入少女心大爆發，也順勢炒熱了他即將出演的Netflix新劇《慢慢地，強烈地》（《천천히 강렬하게》）的期待值。 該劇預計於2026年上線，以1960至80年代混亂的韓國演藝圈為背景，講述一群人為夢想拚搏的熱血與黑暗故事。孔劉將與宋慧喬、金雪炫、車勝元、李荷妮共同主演。 簡單來說：演技、顏值、火花，全都準備好了，就等開播。



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