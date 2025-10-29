AOA雪炫签约新经纪公司与安孝燮、申世景同门！正和宋慧乔、孔刘等拍摄《慢慢地，强烈地》
AOA雪炫签约新经纪公司与安孝燮、申世景同门！正和宋慧乔、孔刘等拍摄《慢慢地，强烈地》

明星   2025年10月29日   星期三15:01   草莓  

（图源：IG@thepresentofficial、The Present Company提供TV Daily）

经纪公司The Present Company今（29）日宣布与演员金雪炫签约。

雪炫2012年以女团AOA出道，歌手活动的同时挑战演员，曾演电影《杀人者的记忆法》、《浴血围城88天》，电视剧《日与夜》、《杀人犯的购物清单》，Disney+影集《照明商店》等。The Present Company表示她每部作品都能以自我色彩完成角色，还用率真且健康的生活态度带给大众正能量。
（图源：The Present Company提供TV Daily）

「金雪炫是一位同时拥有能照亮周围的能量与情感深度的演员，她的真诚与活力代表了这个世代的感性，也具备引领新变化的力量。」The Present Company更说明雪炫的感性、态度与视线都与公司追求的「The Present当下性」价值观契合。

▼The Present Company欢迎贴文


▼雪炫也供公开全新形象照侧拍照


雪炫加入The Present Company，正式与安孝燮、申世景同门，成为了公司第三号演员。而雪炫目前正在拍摄Netflix新影集《慢慢地，强烈地》，和宋慧乔、孔刘、车胜元、李荷妮及卢熙京编剧合作。

▼安孝燮


▼申世景


▼《慢慢地，强烈地》卡司

草莓@KSD

AOA雪炫签约新经纪公司与安孝燮、申世景同门！正和宋慧乔、孔刘等拍摄《慢慢地，强烈地》
