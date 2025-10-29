被團魂圈粉！蕭彤雯發問「50歲了才迷上Super Junior是不是很丟臉」，收E.L.F.各種溫暖回應

台灣追星圈昨（28）日有一則爆紅貼文，是曾任三立、壹電視主播的蕭彤雯所寫，發文透露自己入坑了Super Junior，沒想到湧入非常多E.L.F.暖心留言，留言蓋了超過800則。

「有件事我真的很難為情……但還是忍不住想問……都已經50歲了才開始迷上韓團，而且還是老韓團，是不是件很丟臉的事？讓我入坑的就是今年出道滿20週年的Super Junior。」蕭彤雯表示自己每天都在看它們的影片，無論是MV還是綜藝，也透露自己其實在Super Junior〈Sorry, Sorry〉時期就非常喜歡，但沒有特別追星，這陣子卻因為短影音被深深吸引。

「這個團體怎麼這麼棒？已經這麼久了，大家感情還可以這麼好！」蕭彤雯舉例厲旭婚禮現場，SJ全體成員到齊大跳〈Sorry, Sorry〉，點出喜愛他們的一大原因是，她也說：「覺得他們真的是太有趣、太好笑、太可愛，也太有愛了。」「（Super Junior）很認真生活著、努力著，在每個階段盡全力拼搏、做到自己最好的樣子，以及即便爭吵不斷仍彼此支持的那份難得情誼，這些真的才是SJ最打動我的樣子！」

沒想到，貼文迅速湧入E.L.F.留言歡迎她加入，讓她倍受感動。有人說「喜歡就大聲說出來，有什麼好丟臉的」、「SJ永遠歡迎大家，越了解過去點點滴滴真的會越愛他們」，也有人趣味地說「姐，你要知道，你現在可是口袋夠深能去追偶像的中流砥柱呀」、「在PTT有句推文我很喜歡，記到現在：『三十歲後飯上韓團彷彿人生第二春』」、「哈哈哈，以飯齡來說妳還只是個寶寶」。

說到「飯齡」（粉齡，開始追的年齡），前陣子‎台灣Threads也有名四十歲的網友稱自己「老阿姨」，發問Super Junior手燈哪裡買，留言E.L.F.們各種神回覆，例如「欸噗界是粉齡在排順序的，妳這個嬰兒」、「利特希澈藝聲年紀都比你大，你要叫歐巴」。

