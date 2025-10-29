张娜拉累积捐款达200亿韩元，获颁总统表彰「善行女神」实至名归！丁海寅与太妍也获颁国务总理表彰

韩国金融委员会於昨天在首尔汝矣岛 FKI Tower（全经联会馆）举行第10届「金融日」纪念仪式，向对金融发展有贡献的人士颁发共192项有功奖励。

PS：「金融日」是为了提升全民对金融的关注，并鼓励金融业从业者而设立的法定纪念日。

演员张娜拉自出道以来，持续实践捐款累计超过200亿韩元，并透过支援地区弱势儿童、资助弱势族群及参与志工服务，为扩散分享文化作出贡献，因而获得总统表彰。



歌手太妍与演员丁海寅则荣获国务总理表彰。太妍长期支援弱势女学生、投入保护流浪动物活动，并以多元化投资组合实践模范性的资产配置。



丁海寅则以粉丝团为中心，持续进行待领养儿童后援与「爱的果实」捐款等善举，同时身为「幸福共感志工团」团长，积极投入志工与才艺捐献。丁海寅透过所属公司表示：「能与粉丝们一起做善事，并因此获得这么有意义的奖项，让我倍感荣幸与感谢。今后也会持续传递捐献与分享的讯息，努力发挥正向影响力。」



金融委员会副委员长李亿元（이억원）於致词中强调：「随著当今金融的角色与意义不断扩大，未来以信赖金融、生产性金融、包容性金融为基础，金融界与政府积极发挥作用是至关重要的事。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻