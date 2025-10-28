「三代天团」EXO＆BTS 防弹少年团，明年上半年双双回归！再掀K-pop黄金时代

代表K-pop第三世代的两大男团——EXO与BTS防弹少年团，在全员皆服完役结束「军白期」后，即将正式展开回归活动。这两组象徵一个时代的团体复出，不仅是一场「回归」，更被视为承先启后、让K-pop再次起飞的信号。

根据SM娱乐27日消息，EXO将於12月以粉丝见面会「EXO'verse」开启团体活动，并预计於明年第一季推出正规八辑。



随著忙内世勋的退伍，EXO全员已完成兵役。不过此次将以「六人体制」（Suho、灿烈、D.O.、Kai、世勋、Lay）进行活动，「CBX」（Chen、伯贤、Xiumin）并不参与。另外值得关注的是，长期专注於中国活动的 Lay（张艺兴）将久违地回归团体。虽然他在2022年与SM娱乐结束专属合约，但仍不时表达「自己是EXO成员」的归属感。





在历经军旅与个人活动的长期空白后，这次回归有望成为EXO再次展现团队默契与原有能量的舞台。业界人士表示：「在K-pop世代更迭快速的市场中，EXO依然是拥有稳固品牌力量的团体。」



与此同时，防弹少年团明年3月回归的传闻也在网上传出。美媒《彭博社》引述BTS相关人士的说法报导，防弹少年团计画於明年3月底推出新专辑，并预定展开共65场的世界巡演，其中30场以上将於北美举行。不过，所属公司 BIGHIT MUSIC 相关人士已在昨天对外澄清，表示：「 BTS 的新世界巡演行程与规模等，尚未有任何决定。」否认了此一说法，但明年上半年回归，依旧是团队专注实行的目标。



BTS也在今年6月全员正式结束服役，进入可进行「完整体」活动的状态。虽然官方回应目前尚未确定新专辑与巡演的具体时间与规模，但业界普遍认为防弹少年团的2026上半年回归已是既定事实。





防弹少年团过去以〈Dynamite〉、〈Butter〉、〈Yet To Come〉、〈Permission to Dance〉等歌曲征服全球音乐市场，不仅团体活动亮眼，成员们的个人活动也获得全球瞩目，成功让K-pop跻身英美主流音乐市场。



业界分析认为，两大代表性男团的回归象徵「第三代偶像时代」的再燃。当新生代偶像不断开拓新市场时，EXO与防弹少年团的复出不仅具备音乐性与象徵意义，更将为演出产业、全球音乐市场与粉丝文化注入全新活力。

