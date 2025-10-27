【韓網熱門】Stray Kids Felix的「一日約會行程」太考驗體力！網：只有SHINee珉豪能做到

Felix在直播中構想了和粉絲一起度過的一天，行程如下：
1. 早餐（韓餐）
2. 散步
3. 狗狗咖啡廳（美食）
4. 騎單車
5. 公園（聊天拍照）
6. 看電影
7. 購物（美食）
8. 美味晚餐
9. 甜點
10. 購物
11. 公園
12. 咖啡廳
最後Felix總結道：「光是這樣想像，就感覺能夠度過幸福的一天呢！」（開朗）
韓國網友評論：
1. 雖然沒有交往過，但已經想分手了...
2. 能消化這樣日程的人只有SHINee珉豪kkkk
3. 一天有48小時嗎...？ 哈哈哈哈ᅲᅲᅲᅲ
4. 粉絲可以放心了，他100%是單身
5. 他大概沒約會過吧kkk只要完成其中3項，一天就差不多結束了kkk
6. 歐洲團體旅遊都不會把行程安排得這麼緊密...
7. 極限訓練的城市版
8. 光看文字就感覺累了
9. Felix是邊境牧羊犬嗎？
10. 走完這行程要躺3天才行吧kkk
11. 有人願意分攤約會行程嗎？ 我可以從下午2點接手
12. 看電影時我一定會睡到打鼾...
13. 中間是不是應該有去醫院打點滴補充體力的時間？kkk
14. 他老了之後大概會拉著老婆一起去攀登雪嶽山kkk
15. 果然，偶像這份職業不是普通體能的人可以做的
16. 這是約會還是鐵人三項…
17. 一年只見一次面嗎？
18. 確實有人做到了啊，就是金素妍和李尚禹kkk約會行程從早餐開始、到吃完晚餐還沒結束，金素妍黑眼圈都出來了，媽媽很擔心她kkk
19. 如果有情侶拍這種挑戰節目應該很有趣，如果SHINee珉豪和Felix拍也會很有趣吧kkk或者Stray Kids拍這個團綜，從8個人的早餐開始，看看到最後剩下幾個人kk
出處：https://theqoo.net/hot/3966930282
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究