BTS防彈少年團RM再創記錄！將登APEC企業領袖高峰會發表演講，成首位受邀K-POP歌手

BTS防彈少年團隊長RM（金南俊）將作為韓流代表登上亞太經濟合作會議的企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），就文化主題發表演講，成為史上首位受邀於該會發言的K-POP歌手。

據韓媒27日報導，RM將於APEC企業領袖高峰會第二天（29日）下午3時許登場，進行約10分鐘的演說，主題為「APEC地區的文化創意產業與K-Culture的軟實力」。 儘管具體內容尚未公開，但預料他將結合防彈少年團的全球經驗，闡述韓流文化如何成為連結世界的力量。



APEC企業領袖高峰會為APEC首腦會議的官方周邊活動之一，本屆以「橋接、商業、超越]（Bridge， Business， Beyond）為主題，將於28日至31日在慶州藝術殿堂舉行。 屆時將有來自21個會員國的首腦級人物與企業領袖約1700人出席，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、亞馬遜雲端服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）、Google亞太行銷長卡恩（Simon Kahn）、 Meta亞太區公共政策副總米爾納（Simon Milner）、微軟副總庫克（Antony Cook）和霍曼（Ulrich Homann）等國際產業巨頭，共同探討正在改變全球經濟格局的創新產業和新趨勢。

這並非RM首次在國際舞台演講。 早在2018年，他便代表BTS於紐約總部舉行的聯合國兒童基金會（UNICEF）發表7分鐘英文演說，以「愛自己、勇於發聲」的訊息感動全球，成為第一位在聯合國總部發言的韓國歌手。 之後他於2020年及2021年再次受邀在聯合國大會上致詞，傳達青年世代的希望與勇氣。



APEC官方網站以「充滿創造力和熱情的藝術愛好者」形容RM，稱他以靈活而富有哲學性的音樂風格與跨界合作，不斷擴展創作邊界。

值得一提的是，BTS所屬經紀公司HYBE是本屆APEC企業領袖高峰會的最高等級「鑽石級」贊助商，同時是唯一參與的娛樂公司。 HYBE將於會場設立展示區，介紹其全球事業版圖及旗下藝人成就，並宣傳K-POP應援文化的象徵——應援棒。

RM此次受邀登上APEC舞台，不僅象徵韓流文化的全球影響力，更代表K-POP已從音樂現象躍升為國際文化與經濟交流的重要橋樑。

