[好片推薦]《全力奔跑》莫忘初衷！面臨引退危機的河錫辰VS熱血向前衝的李信盈

[有雷]10月24日在台上映的《全力奔跑》劇情描述一位面臨瓶頸的短跑選手姜九榮（河錫辰飾），以及正要開始短跑人生的高中生姜勝烈（李信盈飾），兩人的跑者生涯如何交錯？

河錫辰在片中飾演的姜九榮，將自己的榮譽成績刺青在手腕上，雖然依舊是韓國男子100公尺短跑的冠軍，卻接連好幾年無法再突破0.02秒，達到世界錦標賽的參賽資格10:05秒，因此他面臨事業危機，外界甚至懷疑他服用禁藥，企業主也不再續約，對他滿是批評嘲笑，年紀漸長的他自然也感受到體力下滑，該選擇引退或繼續衝刺？是姜九榮煩惱不已的課題。



相反的，就讀高中卻被足球隊退貨的姜勝烈，為了接近心儀的女孩智恩（多賢飾）努力練習百米短跑，在第一次正式比賽時他體驗到了「乘著風的步伐」讓他越來越愛跑步，成績也越來越好。在他的眼中，好友們的相處以及智恩對他的看法，遠比自己的跑步成績更重要。



片中的隱藏設定，就是看到幾乎尾聲時，姜九榮坐在房間翻著自己的舊照片，想找回以往開心跑步的樣子，觀眾們才發現原來莽莽撞撞的姜勝烈其實就是姜九榮年輕的時候，看著舊照片想起了當時的自己，於是他拜訪了照片中的老友，老友也因為年輕時的膝蓋受傷而擔任兒童以及盲人跑者的教練。這時才提起原來姜勝烈為了跑出9秒的成績而改名為九榮。



雖然大環境無法改變，九榮還是希望最後為自己全力跑一回，不屬於任何隊伍的她隻身參賽，面對觀眾席上的噓聲與嘲笑，他內心只看見那個單純的自己。最終的結局令人相當感動，也許對觀眾們來說，這些運動員的成績只是一排數字，但就差一步，只有0.02秒的速度都難如登天。找回自己愛上跑步的最初，姜九榮除了突破自我，也帶給其他人相同的鼓舞。《全力奔跑》改編自韓國真實短跑運動員金國榮的故事，現正熱映中。

