《模範計程車3》首波預告來了：李帝勳原班人馬強勢回歸！展開跨國復仇、全新反派更狠更無情

SBS 全新金土劇《模範計程車3》（模範的士3）李帝勳這次展開「全球共助」——第三季首波預告公開後，令人更加期待11月的首播啦～。

《模範計程車3》改編自同名網漫，講述隱身於幕後的「彩虹運輸」計程車公司與司機金道奇（李帝勳 飾），替無辜受害者伸張正義、完成復仇的精彩故事。前一季在2023年播出後，以最高收視率21%拿下當年國內無線與有線電視劇總榜第5名，成為韓國季播劇成功的代表案例。因此，這部「信心滿滿的超級IP」回歸，也引發觀眾們的高度期待。





公開的首支預告片中，呈現著這個時代裡「仍需要彩虹運輸」的受害者們，他們飽受折磨的模樣令人心痛。當張代表（金義聖 飾）向他們伸出手，說出「別死，和我們一起復仇吧」時，氣氛頓時緊張起來，也正式揭開了「彩虹運輸」復仇代理的新篇章。



尤其是在全球化時代，國際犯罪猖獗的現實中，金道奇與國際刑警接觸的畫面令人好奇。上一季曾以越南為背景，揭露以海外就業為餌、引誘青年從事非法勞動與暴力拘禁的非法賭博組織，並成功全數剷除，帶來痛快的震撼。本季則鎖定與海外人口販賣相關的非法高利貸集團，預告將展開國際共助行動，規模更上一層樓，讓觀眾腎上腺素飆升。



同時，「計程車英雄」金道奇再度登場的存在感依然震撼。招牌的飛車追逐與徒手搏鬥等壓倒性動作場面全面升級，化身多重身份的「副角色演出」也更加強烈。此外，隨著全球共助展開，「彩虹五人幫」的華麗進化與團隊默契更顯爽快，將劫盜題材劇的快感發揮到極致。



另外，當金道奇說出「到目前為止從未現身的另一名加害者」這句意味深長的台詞時，新的懸疑事件與冷血反派的登場也被預告出來，而「模範計程車的起點與終點」這句宣傳語，更是將觀眾的好奇心推向最高點。



以對抗黑暗現實、帶來痛快解放感著稱的《模範計程車》系列，第三次出擊再度引發熱切關注，預計於11月首播，Viu 平台也會同步上架播出。

