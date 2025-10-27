李孝利亲自破除与IU的「不和传闻」！温情喊话：「IU是少数会主动关心我的人」

歌手李孝利与IU之间的不和传闻，正式画下句点。《孝利家民宿》的情谊依旧不变！

上周（25日）透过刘在锡主持的网路节目〈藉口GO〉（藉口罢了）的夫妻同行特辑中，李孝利与李尚顺夫妇、以及综艺人洪贤姬与Jasson夫妇一同登场，展现了轻松幽默的对话。



节目中，Jasson提到自己收到李孝利夫妇送来的爱文芒果，表达感谢之意。李孝利则笑著说：「我没寄给刘在锡欧巴喔，那件事别说出去啊～」，引发现场笑声。

李孝利也向每年都会关心他们的洪贤姬表达谢意，说道：「你身边要照顾的人那么多，却还能想到我们，真的很感动。」展现了深厚的友情。



她接著解释说：「我有个朋友在济州岛种芒果树，所以我几乎是整批买下来，再送给那年让我心怀感激的人。」她笑著补充：「但像刘在锡欧巴这样的人，我反而会排后面一点。因为会先想到更想照顾的人嘛。像他那样的人，自己也买得起吧（笑）。」



李尚顺则补充说：「那是因为我们相信，就算没能亲自照顾他们，其他地方也会有很多人帮忙照顾到他们的。」

李孝利接著说：「像我这样的人，其实不太有人特别照顾我，但依然会主动关心我的人，除了刘在锡欧巴、洪贤姬，还有IU小姐。」、「我非常感谢那些照顾我的人，即使是在很小的事情上。」诚挚地表达了感谢之情。





李孝利与IU曾在2017年合作出演JTBC综艺节目《孝利家民宿》，但后来因互动减少，一度传出两人交恶的谣言。双方当时都未做出回应。不过这天，李孝利亲自提及IU，等於亲手终结了这段「不和传闻」。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻