這樣的經紀人是第一次見！池昌旭＆都敬秀出演《秘書鎮》一直偷抱怨李瑞鎮，連羅PD也看不下去？！

這麼做自己的經紀人也是第一次見？！好期待李瑞鎮和金光奎與池昌旭和都敬秀的化學反應！

SBS綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱《秘書鎮》）是「挑剔王」李瑞鎮和金光奎成爲一日經紀人，全天貼身陪伴明星，通過細心的護理和不可預測的談話帶來快樂。下一組嘉賓是 Disney+ 原創劇《操控遊戲》的主演池昌旭和都敬秀（D.O.）。

公開的預告中，製作組問都敬秀：「你好像不太敢跟秘書鎮說話？」他也回答：「我現在想試著股起勇氣了！」池昌旭問說是面對那兩位（李瑞鎮＆金光奎）嗎？都敬秀：「不...從明天起再試著鼓起勇氣！」跟在《豆豆笑笑》完全不一樣啊 XD



在車上都敬秀跟池昌旭說有一家鹽麵包真的很好吃，李瑞鎮問了在哪裡？都敬秀回答：「在江南區廳那邊...」李瑞鎮聽到馬上說：「哎唷！太遠了！」雖然又解釋只要7分鐘，但李瑞鎮狂說太遠了。後來都敬秀表示：「老實說真的讓人火大！」到了咖啡廳池昌旭又問要買招牌品項嗎？結果李瑞鎮又拒絕「不要買！不要買！」池昌旭：「我今天...有什麼事情是照著我想要的去做的嗎？」採訪中兩位也一直偷抱怨經紀人（笑）！



因為李瑞鎮太晚到，導致池昌旭和都敬秀後面的行程受到影響，連合作很久的羅PD都看不下去：「經紀人應該要幫忙做好那些事的！」好期待這集播出啊～！



而《操控遊戲》講述一直過著平凡生活的男人泰中（池昌旭 飾）某一天被捲入惡劣的犯罪案件中，他因此被關進監獄；當他得知這一切都是約翰（都敬秀 飾）策劃的之後，對約翰展開報復。將在11月5日在 Disney+ 於首播4集，之後每週更新2集，並在12月3日播出最後2集。



