李姃垠首挑動作戲大女主！Netflix漫改劇《奶奶》化身「暴力復仇老婦」

李姃垠有望在Netflix全新劇集《奶奶》裡首度挑戰動作戲份，突破以往親切溫柔的形象，化身為為孫子復仇的七旬奶奶，展現前所未有的強烈氣場。

據韓媒OSEN，李姃垠近日接獲《奶奶》劇本邀約後，經慎重考慮已決定出演。 她所屬經紀公司也證實消息：「確實收到《奶奶》的劇本，目前正以正面態度討論出演。」



《奶奶》改編自2019年通過Kakao Webtoon連載的同名人氣網漫，故事講述七十歲婦人「淑子」原本與丈夫一起經營槍械店、過著平凡的生活，某天得知疼愛的孫子慘遭殺害，悲痛不已。 淑子通過孫子的兩名同事得知被隱瞞的暴行，以及韓國超大型、企業型黑幫的故事，憤怒之下接受了一項「神秘提議」，人生自此天翻地覆。



李姃垠將飾演故事核心角色「淑子」，是全劇靈魂人物。 據悉，《奶奶》屬於動作驚悚類型，包含大量高難度打鬥與追擊場面。 雖然李姃垠過去在部份作品中曾短暫使用威亞，但像《奶奶》這樣高難度的動作戲份尚屬首次，令人對她的全新面貌倍感期待。



該劇由Disney+《惡中之惡》導演韓東旭執導，並由《闇黑新世界》《Sweet Home》《黑暗榮耀》等作品出品公司SANAI Pictures和Studio Dragon共同製作。 目前除李姃垠外，其餘主要男性角色的選角也正陸續進行中。 預計在韓東旭導演完成新作《Land》後，明年正式開拍。

李姃垠今年以電影《我和我的殭屍女兒》突破560萬觀影人次，氣勢如虹; 同時在JTBC劇集《比天堂還美麗》、《百次的回憶》中皆展現深厚演技。 她還將與金智媛、金宇錫攜手主演醫療懸疑劇《Doctor X：白色黑手黨時代》，預計於2026年上線。



