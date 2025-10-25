李姃垠首挑动作戏大女主！Netflix漫改剧《奶奶》化身「暴力复仇老妇」

李姃垠有望在Netflix全新剧集《奶奶》里首度挑战动作戏份，突破以往亲切温柔的形象，化身为为孙子复仇的七旬奶奶，展现前所未有的强烈气场。

据韩媒OSEN，李姃垠近日接获《奶奶》剧本邀约后，经慎重考虑已决定出演。 她所属经纪公司也证实消息：「确实收到《奶奶》的剧本，目前正以正面态度讨论出演。」



《奶奶》改编自2019年通过Kakao Webtoon连载的同名人气网漫，故事讲述七十岁妇人「淑子」原本与丈夫一起经营枪械店、过著平凡的生活，某天得知疼爱的孙子惨遭杀害，悲痛不已。 淑子通过孙子的两名同事得知被隐瞒的暴行，以及韩国超大型、企业型黑帮的故事，愤怒之下接受了一项「神秘提议」，人生自此天翻地覆。



李姃垠将饰演故事核心角色「淑子」，是全剧灵魂人物。 据悉，《奶奶》属於动作惊悚类型，包含大量高难度打斗与追击场面。 虽然李姃垠过去在部份作品中曾短暂使用威亚，但像《奶奶》这样高难度的动作戏份尚属首次，令人对她的全新面貌倍感期待。



该剧由Disney+《恶中之恶》导演韩东旭执导，并由《暗黑新世界》《Sweet Home》《黑暗荣耀》等作品出品公司SANAI Pictures和Studio Dragon共同制作。 目前除李姃垠外，其余主要男性角色的选角也正陆续进行中。 预计在韩东旭导演完成新作《Land》后，明年正式开拍。

李姃垠今年以电影《我和我的僵尸女儿》突破560万观影人次，气势如虹; 同时在JTBC剧集《比天堂还美丽》、《百次的回忆》中皆展现深厚演技。 她还将与金智媛、金宇锡携手主演医疗悬疑剧《Doctor X：白色黑手党时代》，预计於2026年上线。



