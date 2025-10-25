彩瑛也因健康問題，將缺席本周TWICE吉隆坡場的演出！粉絲怒：「行程太誇張了、這行程是要累垮幾位成員」

繼定延之後，彩瑛也因健康問題將缺席本周TWICE吉隆坡場的演出！成員們都要健康啊 ㅠㅠㅠㅠ

JYPE娛樂24日的公告如下：「大家好，這裡是JYP娛樂，我們遺憾地通知大家，TWICE成員彩瑛因健康原因，將無法參加 『TWICE 'THIS IS FOR' WORLD TOUR IN KUALA LUMPUR』的演出。對於一直期待在舞台上見到她的粉絲們，我們深表歉意，也非常抱歉突然傳達這樣的消息。經過慎重的討論後，我們將藝人的健康與充分恢復放在最優先的位置，因此做出了這一不可避免的決定，懇請大家給予理解與包容。我們始終深深感激大家給予 TWICE 巨大的愛與支持，再次爲傳達這樣的遺憾消息真心地致上歉意。」



而 TWICE 的行程真的非常密集，7月12日發行正規四輯《THIS IS FOR》，7月19～20日開始展開第六次世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》（明年美國場次還不斷加場）、8月3日出席芝加哥「Lollapalooza」音樂節、8月27日發行第六張日語正規專輯《ENEMY》、10月18日舉行出道10週年紀念粉絲見面會《10VE UNIVERSE》。除了團體行程外，成員們還有一些個人行程，出道10年依舊是很非常努力在工作啊！



日前定延也因健康問題，缺席本月4日在菲律賓布拉干的演唱會。這次彩瑛又因健康原因缺席，也讓粉絲紛紛表示：「行程真的太誇張了」、「希望可以早日康復」、「真的是魔鬼行程」、「成員們都要身體健康啊」、「今年這行程要累垮幾位成員」、「公司要是為了成員健康著想，就不會一直加場了」、「看到明年公布的場次，不知道需要怎麼樣的體力」、「360度舞台真的太累了，還一直加場」等等。

