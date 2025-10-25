《宇宙Marry Me？》收視再創高！第6集劇照：崔宇植看到庭沼珉和前未婚夫在一起，嫉妒心爆發！

由崔宇植、庭沼珉主演的《宇宙Marry Me？》已經連續三週佔據週五迷你劇第1位和同時段所有頻道的收視率第1位，第5集更以7.8%的收視，刷新自身最高紀錄。

金宇宙（崔宇植 飾）得知柳美里（庭沼珉 飾）的初戀後，嘴角都合不攏，各種小表情真的超級可愛。因父母去世的負罪感而陷入恐慌的金宇宙從柳美里的簡訊中得到安慰，柳美里以慶祝生日爲藉口邀請金宇宙，並親自準備生日宴。金宇宙說：「真的很久沒有喝海帶湯了，我父母在我生日那天過世，是我的錯。」向柳美里吐露自己生日是艱難的日子。



在第5集的最後中，柳美里的前未婚夫金宇柱（徐范俊 飾）來到聯排別墅，剛好看到金宇宙拉著差點摔倒的柳美里並抱著懷裡，使緊張感達到最高潮。



今晚（25日）第6集即將播出之際，三人相遇的劇照也被公開。金宇柱的手臂打上石膏、戴著護腰帶，身穿患者服登場，他爲了引起關注而裝模作樣，但...柳美里用冷淡的表情和眼神劃清了界限。還有金宇宙面對柳美里和金宇柱的樣子，他的眼裡冒著火，對金宇柱投以強烈的警告目光，直接把柳美里拉到自己身旁，硬是把兩人分開。看來前未婚夫是助攻（？金宇宙整個超級嫉妒啊 XD



製作組也表示：「金宇宙和柳美里、前未婚夫金宇柱三人的對峙終於展開，請大家期待這恥『修羅交鋒』喚醒的金宇宙直行本能，會讓金宇宙和柳美里的關係帶來什麼樣的變化。」【Disney+獨家上線】每週五六10:30pm上架

