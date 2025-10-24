G-DRAGON榮獲大眾文化藝術獎「玉冠文化勳章」，鳥叔PSY後最年輕得主！感性發言「想與BIGBANG成員分享榮耀」

BIGBANG隊長G-DRAGON（權志龍，37歲）榮獲第16屆大眾文化藝術獎「玉冠文化勳章」，正式肯定了他在推動韓流與發展大眾文化上的卓越貢獻。 作為今年最年輕的受勳者，GD的獲獎感言亦給人帶來無限感動和鼓舞。

第16屆韓國大眾文化藝術獎於昨晚舉行頒獎典禮。 這是自2010年起設立的政府獎勵制度，由文化體育觀光部主辦、韓國內容振興院承辦，旨在表揚對韓國大眾文化與藝術發展作出貢獻的藝人及從業人員，提升大眾文化藝術家的自豪感及大眾文化藝術產業的社會地位，是韓國大眾文化界最高榮譽之一。

當晚，GD與資深聲優裵漢成、已故喜劇人全裕成共同獲頒「玉冠文化勳章」。 「文化勳章」從高到低細分為「金、銀、寳、玉、花」五個等級，此前僅有一位年輕流行歌手榮獲玉冠文化勳章，即是2012年以一曲《江南Style》掀起全球流行的PSY鳥叔。



作為本年度最年輕的受勳者，GD被認為拓展了K-POP的邊界，在音樂與時尚等領域樹立起「文化偶像」地位，成為引領大眾文化的先鋒。 主持人在GD登場時介紹稱：「他是第一位20年來無論團體、小分隊還是SOLO專輯，從未錯過第一名的歌手」。



GD在獲獎感言中動情回憶出道歷程：「從6歲那天被媽媽牽著去參加第一次試鏡開始，我就一直懷抱著同一個夢。 十幾歲時實現了成為歌手的夢想，二十幾歲獲得總理表彰，三十幾歲則得到了玉冠文化勳章，讓我對四十歲充滿期待。」

他說：「我從小仰慕歌手這個職業，現在也依然如此。 歌手的身分讓我感到無比驕傲，我深深熱愛自己的工作。 那些讓我做夢的前輩們，就像照亮我夜晚的星星。 我聆聽群星的歌曲長大，如今也成了其中一顆星。 明年就是BIGBANG出道20週年，我想和成員們分享這份榮耀。」



GD目前正進行世界巡演，談到藝術與夢想時說：「我經常對人說『晚安，做個好夢』。 我相信這句話有力量——好夢有時會成為現實，而當現實成為夢，又會誕生新的夢。 即使未能實現，美夢本身也讓人感到愉悅。」

最後他笑著補充：「雖然我是今年的最年輕得主，但其實也算有點資歷了。 希望大家今晚都能做個好夢。」隨後亦通過個人IG帳號向粉絲們表達了感謝。





韓國網友一致對GD獲獎表達認可：「恭喜祝賀」「完全值得這個獎」「GD對K-POP產業的影響和貢獻獨一無二」「最厲害的是空白期之後還能重回巔峰」「超級帥氣」「直到現在才獲得文化勛章，這一點才更讓人意外吧kk」。

