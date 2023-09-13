紅薯夫婦啊！鄭容和短時間又回顧戒指事件，曝和徐玄在《我們結婚了》互動是真的！

鄭容和近日登上好友康男與李相花的YouTube頻道大聊《我們結婚了》，掀起一波話題！

鄭容和提到了《我們結婚了》，講起著名「戒指事件」滔滔不絕，強調「是真的」。他解釋自己在《我結》期間都戴著戒指，即便洗澡也是，又因為戒指是便宜貨會生繡，所以才會在音放打歌的時候突然斷裂，而他慌張找戒指的畫面還因直播放送出去。



鄭容和講完戒指事件，調皮的自我下標題「鄭容和和徐玄的故事」甚至唱起定情曲〈平語歌〉，但說康男只請吃烤肉不夠XDD。後續，鄭容和才鬆口透露外界都以為《我結》全部都是劇本、藝人全照劇本走，不過事實上「有劇本，但不知道內容，（工作人員）不會要求我們做什麼，都是我們兩人的想法」，更爆料當時他們都是最忙的時候，一週才睡兩小時。「在那之後的故事，下次再說……」鄭容和最後又賣了關子XDD。



有趣的是，鄭容和上月底也回顧了「戒指事件」，CNBLUE官方TikTok上傳了他多年後再次觀看當時場面的反應，網友都覺得當年「紅薯夫婦」與「戒指事件」超經典啊！



鄭容和在康男YouTube頻道重提《我們結婚了》，讓「紅薯夫婦」粉絲們依舊相當激動，希望他能再多說點幕後故事啊！

▼鄭容和作客康男YouTube頻道（影片8:14附近提到《我們結婚了》）



▼當年「戒指事件」原版影片



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