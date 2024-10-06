金在中初吻竟要八姐同意！兩人背後還有故事：八姐從小過不同生日只為被領養的他

上週播出的《新品上市便利餐廳》持續播出金在中回父母家與幾個姐姐團聚的「大場面」，一幕金在中和二姐、六姐、七姐與八姐小酌吃下酒菜，聊起了小時候。

姐姐們都說金在中小學就很受歡迎，六姐突然爆料和金在中同屆上學的八姐，從小就會替金在中「斬桃花」，會在女同學跑來家門前率先處理掉，用自己是姐姐的身分向同學們下馬威！金在中第一次聽這些故事，八姐理直氣壯解釋：「就是要經過我的同意，要在我這邊走程序！」金在中委屈不已：「姐姐你自己都在談戀愛！我的浪漫都是被姐姐剪斷的嗎？」



金在中接著提起自己的初吻是在家門口，八姐聽到一半跳出來：「那是我允許的！」驚呆眾人！金在中也覺得不可思議，恍然大悟後失笑：「我第一次啵啵（親親）竟然是姐姐操縱的？我完全是在姐姐的寫下的劇本被玩弄了嗎？」接著在棚內向大家說：「我十多歲初半的戀愛可以稱之為『殘酷史』，都被扼殺了！」



繼‎上一集八姐吐槽金在中以前小時候根本不會唱歌‎，可知八姐最愛逗金在中，兩人相處模式從小到大都沒變。而同齡的兩人之間其實有個心酸故事，金在中曾在康男的節目《鄰居朋友康男米》說過只會和差十個月的八姐吵架，不過因為自己是被領養的，八姐為了幫忙隱瞞身世，從來沒有在自己真正的生日慶生，至今對八姐仍懷抱歉疚。



康男、康男媽媽、看節目的網友們無不被動容，網友都覺得八姐好懂事、好令人感動，也有網友想起大姐婚後曾收留到首爾當練習生的金在中，認為金在中的姐姐們都很溫暖。回到《新品上市便利餐廳》，相關影片底下便有網友提起八姐生日的事情，許多人都覺得金在中一家相當幸福可愛。

▼《新品上市便利餐廳》（已定位5:54）



▼《鄰居朋友康男米》（已定位10:12）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞