《黑暗榮耀》「睿帥」被說「長得像NewJeans」後超堂皇！小小年紀就懂看黑粉眼色

在《黑暗榮耀》中展現強大存在感的童星吳智律做客了康男（KANG NAM）的YouTube綜藝，展現了成熟的一面。

吳智律在《黑暗榮耀》中飾演了朴涎鎮（林智妍 飾）和河度領（鄭星一 飾）的女兒「睿帥」，雖是全劇組年紀最小的演員，但在和大人們對戲時絲毫不怯場，演技可圈可點，給觀眾們留下了深刻的印象。



節目中康男和媽媽在家中招待小朋友，還一起做了料理，已經10歲的吳智律特別乖巧地稱康男的媽媽為「姨母」，康男媽媽也十分喜歡她，還說：「好想帶她回日本，帶她去迪士尼裝扮成白雪公主。」

吳智律自曝每天要看10本書，贏得周圍人的稱讚，紛紛表示她的語言能力強，比同齡人成熟。 接著康男看著她問道：「你喜歡NewJeans嗎？ 你長得很像。」 聽道這裡吳智律表現得非常堂皇，連忙表示：「等下，這樣的話NewJeans姐姐的粉絲們會生氣的。」 之後還看了看周圍人的眼色。 聽完吳智律的回答，康男媽媽安慰道：「說像智律這麼漂亮的小朋友，怎麼會有人討厭呢。 要是能換的話，我都想讓你當我家的孩子，即使重新再養一遍也無所謂。」





節目公開後，吳智律的表現也引來不少觀眾和網友的發言，紛紛表示很心疼這名小朋友，稱：「看大人眼色的模樣怎麼這麼可愛」、「年紀這麼小就懂得社會生活了」、「這是一個網路霸凌很嚴重的社會，連小朋友都要擔心被霸凌」、「智律啊，不要害怕，有人罵你的話，姐姐們幫你罵回去」等。

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