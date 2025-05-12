熱血校園劇《流氓讀書會》確定製作第二季！劇迷敲碗原班人馬回歸「黃旼炫退伍後趕快拍」

敲碗原班人馬回歸！希望黃旼炫退伍後直接進劇組啊！

由黃旼炫、韓智恩、車禹閔、李宗賢、申帥賢、尹相貞等人主演的《流氓讀書會》改編自同名人氣網路漫，講述少年尹佳敏一心想認真讀書，但是他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」後，開始準備入學考試。



以新鮮的組合和強烈的動作戲爲題材的校園劇，獲得觀眾們的喜愛。播出後，連續5周佔據電視付費加入貢獻者數第一位，引發一股追劇熱潮，不少觀眾也敲碗希望會有第二季！



而製作公司 Studio Dragon 近日在官方網站上公開的2025年第一季度業績發表中，公佈了「確定《流氓讀書會》第二季」，刺激大家的好奇心。今日（12）上午，據韓媒 starnews 報導，《流氓讀書會》第二季確實進入企劃初期階段，出演陣容、平台、形式等還沒有確定。



消息一公開，也讓劇迷們紛紛直呼：「哦！黃旼炫退伍後要拍攝了」、「尹佳敏好想你，快出來第二季吧」、「噢耶 拍得有趣點吧」、「始垠（朴志訓在《弱美男英雄Class 2》的角色）能不能給佳敏做課外輔導啊！佳敏要上大學了」、「第二季有很多讓人遺憾的情況，希望能好好製作」、「太好了！又可以看到佳敏了」等等。



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