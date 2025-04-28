《弱美男英雄Class 2》連始垠VS《流氓讀書會》尹家民誰比較厲害！主演朴志訓自豪喊：「連始垠勝出！」

日前剛在Netflix一次公開的續集劇集《弱美男英雄Class 2》在韓國境內與海外各國都大獲好評，劇情與第一季相似，講述一個原本是模範生的高一學生連始垠，在遭受校園暴力霸凌之下，讓自己變強，也結交了朋友，而找出生存之道。第一季劇情精彩而第二季也不惶多讓，演員們也加入了全新陣容。

《弱美男英雄Class 2》劇情延續第一季的劇情結局，連始垠必須被強制轉學，所有的學校都拒絕他，而僅有一家銀裝高中願意讓他轉學，不過可想而知校園內的霸凌風氣更加可怕，連始垠不願意再失去任何的朋友，於是在面對更大的暴力威脅之下，仍然結交了新朋友並且一同對抗可怕的惡霸。而主演朴志訓延續演出連始垠這個角色，展現其比第一季當眾更加成長的內在心智與打鬥實力。



男主角朴志訓在今日也接受了韓媒「Sports Chosun」訪問，原本是WannaOne團體出身的他，飾演了《弱美男英雄Class 2》系列中的連始垠並成為人生角色，不免讓人想起之前也才剛播出完畢的校園動作劇《流氓讀書會》，劇中的黃旼炫也是面對校園惡霸一一剷除，那麼朴志訓所飾演的連始垠與黃旼炫所飾演的尹家民，如果兩人對決哪一個角色更厲害呢？朴志訓表示，兩人在身型上似乎有差異存在，不過他要投連始垠一票。



朴志訓更進一步分析，以《弱美男英雄Class 2》來說，劇中的連始垠在打架的風格與抗打能力都有所提升，原本就很會利用週邊的物品來進行攻擊，這方面也更上一層樓，加上他並不是只進行正面攻擊，對於對手的弱點情報也一手掌握，也懂得聯合有利條件與身旁變數，讓自己的勝率提升，以這一點來說的話，連始垠似乎更加有利，勝過《流氓讀書會》中的尹家民。



根據全球平台排名統計網站Flixpetrol透露，從本月25日公開的Netflix劇集弱美男英雄Class 2》直接上升到全球排名的第二名，包含韓國在內，本作品在泰國、越南、新加坡、日本、墨西哥、摩洛哥、祕魯、卡達、委內瑞拉、智利等多個國家都已上升到第一名，在美國目前則是排名第三名。



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