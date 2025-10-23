華莎新歌藏真心話～坦承「好的分手也存在」！一句話暗示與年上男友已分手

女團MAMAMOO成員華莎透露了自己的戀愛觀與對「分手」的價值觀，新歌〈Good Goodbye〉意味著『好的告別』則引發大眾想像。

在22日播出的 SBS Power FM《兩點逃出Cultwo Show》中，華莎作為嘉賓登場，分享了真誠的心聲。最近，她發行了新曲〈Good Goodbye〉，以抒情曲風展現了她的音樂實力。

▼這首歌曲以「回顧過去的愛情、真心祝福對方幸福」為主題，歌詞中也隱約透露出她的親身經歷。（MV找來人氣演員朴正民出演男主角）



華莎表示：「〈Good Goodbye〉意思是『好的告別』，剛開始寫的時候，很多人會問『真的會有好的告別嗎？』『我從沒經歷過好的告別，所以不懂那是什麼』。但歌曲發表後，也有很多人留言說『雖然我也沒體驗過好的告別，但好像能理解了』，反應相當正面。」



主持人金泰均問道：「真的會有好的告別嗎？」對此，華莎表達了自己的看法：「我覺得情侶之間也可能會有好的告別。」



華莎曾在2023年被爆出與一位年長12歲的企業家交往，兩人當時已交往5年。然而，今年她在出演主持人朴娜勑的 YouTube 節目《娜勑食堂》，與模特韓惠珍同台時，曾笑著說：「我們三個現在不都是單身嗎？」當時這番話也被視為她與前男友分手的暗示。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞